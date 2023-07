POL-SE: Bad Segeberg - Körperverletzung am ZOB

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagabend (16.07.2023) ist es in der August-Christen-Straße in Barmstedt zum Einbruch in das Lager eines Supermarktes gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen zwei Unbekannte in der Nacht gewaltsam in das Lager ein und stahlen Lebensmittel und einen Rollwagen mit Getränken. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Ermittler bitten ...

mehr