POL-AC: Verkehrsunfall mit gestohlenem Pizzaauto in Aachen

Aachen (ots) - An der Bushaltestelle "Mataréstraße" im Stadtteil Rothe Erde ist es am Mittwochmittag (20.12.2023 12:15 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Aachenerin mit ihrem Auto zum Unfallzeitpunkt den Eisenbahnweg in Richtung Trierer Straße entlang und wollte einen ...

mehr