POL-DA: Groß-Umstadt: Achtung Abzocke! Hausbesitzer von "Dachhaien" betrogen

Lampertheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (19.03.) hatten es unbekannte Täter auf ein Lokal in der "Schöne Weibergasse" abgesehen und Beute gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Lokal und entwendeten anschließend unter anderem einen Tresor samt Bargeld. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt unter ...

