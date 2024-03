Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach: "Gemeinsam gegen den Fahrraddiebstahl" - Infostände der Polizei

Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach (ots)

Im Gersprenztal wurden in jüngster Vergangenheit mehrere Fahrräder, teils auch hochwertige E-Bikes, gestohlen (wir haben berichtet). Die Schutzleute vor Ort der Polizeidirektion Odenwald bieten daher nun zwei Infostände im Rahmen der Aktion "Gemeinsam gegen den Fahrraddiebstahl" an. Hierbei möchten die Schutzleute Bürgerinnen und Bürgern Tipps zur Sicherung ihrer Fahrräder geben und haben auch entsprechende Info-Flyer zum Thema parat.

Am kommenden Dienstag (26.03.) sind die Polizisten zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in Reichelsheim auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes in der Sudetenstraße 64 anzutreffen. Einen Tag später (Mittwoch, 27.03.) stehen sie für Fragen und Informationen zwischen 09.30 und 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Fränkisch-Crumbach, in der Jahnstraße 16 bereit.

Die Schutzleute vor Ort freuen sich auf viele Gespräche und einen informatorischen Austausch.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5736435 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5733964

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell