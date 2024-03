POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Lokal/Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Arheilgen (ots) - Das 3. Polizeirevier in Darmstadt führte in Unterstützung ihrer Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag (18.3.) in der Zeit zwischen 16.30 und 23.30 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 3 im Bereich Darmstadt-Wixhausen sowie auf der Bundesstraße 42 im Bereich Darmstadt-Nord durch. Die erste ...

mehr