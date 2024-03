Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Verstärkte Verkehrskontrollen der Polizei auf Bundesstraßen

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt führte in Unterstützung ihrer Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag (18.3.) in der Zeit zwischen 16.30 und 23.30 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 3 im Bereich Darmstadt-Wixhausen sowie auf der Bundesstraße 42 im Bereich Darmstadt-Nord durch.

Die erste Kontrollstelle richteten die Beamtinnen und Beamte auf der Bundesstraße 3 im Stadtteil Wixhausen am Ortseingang in Höhe Zeissweg ein. Hier zogen sie von 16.30 bis 19 Uhr insgesamt 28 Fahrzeuge aus dem Verkehr und kontrollierten 68 Personen. 11 der Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt und an drei Fahrzeugen mussten die Ordnungshüter Mängel feststellen.

An der zweiten Kontrollörtlichkeit in Darmstadt-Nord, Langener Straße Ecke Gräfenhäuser Straße hingegen stellten die Beamten im Zeitraum zwischen 20 und 23.30 Uhr erfreulicherweise nur einen Verkehrsteilnehmer fest, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Ein 21-jähriger Autofahrer rauschte in die Kontrolle der Ordnungshüter, der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahm. Er musste die Beamten im Anschluss der Kontrolle auf die Polizeiwache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

