Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruchdiebstahl

Zetel/Neuenburg (ots)

In der Zeit vom 02.08.23, 11:00 Uhr, bis 04.08.23, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Von-Eichendorff-Straße in Zetel/Neuenburg durch Aufhebeln einer Terrassentür ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie sämtliche Behältnisse. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

