POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Bewohner ertappt Einbrecher

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Als am Montagabend (18.3.) ein Unbekannter gegen 20 Uhr versuchte, das Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße aufzuhebeln, wurden die anwesenden Bewohner hellhörig. Sofort schauten sie nach dem Rechten und bemerkten nur noch, wie eine dunkel gekleidete Person in Richtung Wald flüchtete. Die unbekannte Person hinterließ einen Schaden über mehrere Hundert Euro an dem Fenster, das er gewaltsam anging. Zeugen, die die Person auf ihrer Flucht beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

