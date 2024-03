Lorsch (ots) - Am (18.03) gegen 08:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit seinem LKW, den linken Außenspiegel eines Linienbusses auf der L3111 (Starkenburgring) in Lorsch. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 500 EUR beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim ...

mehr