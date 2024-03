POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Ober-Ramstadt (ots) - Vier 13-jährige Kinder haben am vergangenen Freitag (15.3.) eine Katze aus einem Stausee bei Ober-Ramstadt gerettet und schließlich zur Polizeistation gebracht. Gegen 17 Uhr erschienen das Mädchen und die drei Jungs auf der Dienststelle. Sie hatten eine völlig durchnässte und abgemagerte Katze in ein Handtuch gewickelt bei sich. Laut ihrer Schilderung hätten sie am Stausee gespielt und es am ...

