Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wertvolles Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Wochenende wertvolles Werkzeug aus einem weißen Fiat Doplo entwendeten, bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hilfe und sucht nach sachdienlichen Hinweisen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Kriminellen im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.3.) 18 Uhr und Montagmorgen (18.3.) 7 Uhr Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs, das in der Mornewegstraße geparkt war. Aus dem Laderaum entwendeten sie sämtliches Werkzeug sowie einen Kompressor. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro suchten sie unentdeckt und unerkannt das Weite. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/696-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell