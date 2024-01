POL-BO: Fußgänger (40) verletzt - Polizei sucht Fahrer eines silbernen Kleinwagens

Bochum (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, 13. Januar, in Bochum mit einer Verletzten (20, aus Bochum) sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer. Die 20-Jährige war am Morgen gegen 8.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Goystraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 39 fuhr ein dunkelblaues Auto aus einer Einfahrt, kollidierte mit der Radfahrerin und verletzte diese leicht. ...

mehr