Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, 13. Januar, in Bochum mit einer Verletzten (20, aus Bochum) sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer.

Die 20-Jährige war am Morgen gegen 8.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Goystraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 39 fuhr ein dunkelblaues Auto aus einer Einfahrt, kollidierte mit der Radfahrerin und verletzte diese leicht. Nach Aussage der 20-Jährigen sprach der Fahrer sie zwar an, entfernte sich daraufhin jedoch, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Der Beschreibung nach war der Autofahrer männlich, 28-31 Jahre alt, dunkelblond bis braunhaarig mit leichtem Batwuchs; er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem dunkelblauen Kleinwagen unterwegs.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

