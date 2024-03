Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Auf frischer Tat ertappt

Polizei nimmt zwei Jugendliche in Fabrikgebäude vorläufig fest

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Sonntag (17.3.) gegen 19 Uhr kletterten zwei junge Männer im Alter von 14 und 15 Jahren über den Zaun zu einem Fabrikgelände in der Pfungstädter Straße. Nachdem die beiden vergeblich versuchten, eine Stahltür zum Innenraum der Fabrik aufzuhebeln, schlugen die beiden zwei Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Eine Polizeistreife konnte die Jugendlichen noch in der Fabrik feststellen und schließlich festnehmen. Ersten Schätzungen zufolge verursachten die jungen Männer einen Schaden über Tausend Euro. Die 14 und 15 Jahre alten Jungs wurden mit auf die Polizeistation genommen und anschließend an ihre Eltern übergeben. Sie werden sich nun rechtlich verantworten müssen.

