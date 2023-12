Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB27 - Eine Person schwer verletzt - Mehrere Verkehrsstraftaten - Zeugenaufrufe

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am Dienstag (12.12.2023) gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz in Fahrtrichtung Walsrode. Ein Pkw kam alleinbeteiligt aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach in der Berme zum Liegen. Der 88-jährige Fahrzeugführer und seine 67-jährige Beifahrerin aus Westerstede mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Am verunfallten VW Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Da vor Ort keine Unfallzeugen angetroffen werden konnten, bittet die Polizei Geestland Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde, Richtungsfahrbahn Cuxhaven. Ein 24-jähriger Geestländer fuhr mit seinem Pkw direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den Überholfahrstreifen und kollidierte dort mit dem Pkw eines 41-jährigen Bremerhaveners. Der Unfallverursacher flüchtete zuerst, während der Pkw des Unfallgegners nicht mehr fahrbereit auf dem Überholfahrstreifen stehen blieb und die Fahrbahn blockierte. Der Pkw des Unfallverursachers konnte stark beschädigt, aber ohne Insassen, in Bremerhaven festgestellt werden. Kurze Zeit darauf stellte sich der Verursacher der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Bei ihm, sowie beim Unfallgegner konnten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Bei beiden wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt, werden Zeugen auch hier gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 18:40 Uhr wurde den Beamten des Polizeikommissariats Geestland ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen, Richtungsfahrbahn Walsrode, gemeldet. Im Sichtdreieck wurde ein Pkw ohne Insassen festgestellt. Augenscheinlich ist der Pkw in der Kurve der Abfahrt geradeaus in das Sichtdreieck gefahren und hat dort Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach Insassen des Pkw lief erfolglos. Am Unfallort wurde unter anderem festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw passten. Hier werden ebenfalls Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) melden können.

