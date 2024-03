Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Im Bereich Darmstadt hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende auf insgesamt drei Objekte abgesehen.

Am Samstagmorgen (16.3.) um 9.20 Uhr verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang zu einem Gebäude in der Liebigstraße. Um in die Büroräumlichkeiten im Obergeschoss eindringen zu können, hebelten die ungebetenen Gäste gewaltsam zwei verschlossene Türen auf. Aus dem Büroraum entwendeten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Anschließend suchten sie unentdeckt das Weite.

Im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter am Samstag (16.3.) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Carl-Ulrich-Straße auf. Im Wohnhaus durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume und entwendeten wertvollen Schmuck. Mit ihrer Beute machten sie sich aus dem Staub und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro.

Durch ein Fenster betraten Unbekannte ein Gebäude der Universität in der Schnittspahnstraße. Im ersten Obergeschoss drangen sie gewaltsam in einen Fachschaftsraum ein und entwendeten auch hier einen Tresor, in dem Bargeld aufbewahrt war. Unentdeckt und unerkannt ergriffen die Unbekannten mit ihrer Beute die Flucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (16.3.) 13 Uhr und Sonntag (17.3.) 12.30 Uhr.

Das Einbruchskommissariat (K 21/22) und die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 aus Darmstadt haben die Arbeit aufgenommen, prüfen Tatzusammenhänge und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell