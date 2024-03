Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Ford Transit im Visier Krimineller

Wer hat etwas beobachtet?

Reinheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (14.3.) schnitten Unbekannte die Beifahrertür eines in der Straße "Am Gockert" geparkten Ford Transit auf und entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Innenraum des Fahrzeugs. Mit unter anderem einer Stichsäge, einem Bohrhammer und einem Werkzeugkasten machten sich die unbekannten Täter aus dem Staub und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 41 aus Dieburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

