Darmstadt (ots) - Im Bereich Darmstadt hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende auf insgesamt drei Objekte abgesehen. Am Samstagmorgen (16.3.) um 9.20 Uhr verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang zu einem Gebäude in der Liebigstraße. Um in die Büroräumlichkeiten im Obergeschoss eindringen zu können, ...

mehr