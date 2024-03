Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mörlenbach (ots)

In der Zeit vom (09.03) 18:30 Uhr bis zum (10.03) 03:00 Uhr ereignete sich in Mörlenbach/ Weiher auf dem Parkplatz der LIVE MUSIC Hall in der Hauptstraße 73 ein Verkehrsunfall. Ein dort geparktes Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren oder Ein-/Ausparken hinten rechts beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell