POL-HA: Nach Droh-Mail an Schule in Wehringhausen - Tatverdacht gegen Schüler hat sich nicht erhärtet

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem am gestrigen Donnerstagmittag (14.03.2024) an einer Gesamtschule in Wehringhausen eine Droh-Mail eingegangen war, richtete sich der Tatverdacht zunächst gegen einen Schüler, der an diesem Tag nicht zum Unterricht erschienen ist. Diese Information wurde seitens der Polizei Hagen als Reaktion auf diverse Medienanfragen herausgegeben. Weitergehende kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten am Donnerstagnachmittag zu dem Ergebnis, dass der verdächtigte Schüler nicht als Absender der E-Mail in Frage kommt. Die derzeitigen Ermittlungen haben keine Hinweise auf eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrkräfte der Schule ergeben und dauern an. (sen)

