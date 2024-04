Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfall im Kreuzungsbereich

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung An der Talaue und Winnender Straße ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Hyundai-Fahrer und eine 59-jährige Opel-Fahrerin standen nebeneinander an der Ampel und setzten bei Grün ihre Fahrt fort. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang nicht eindeutig rekonstruiert werden kann, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

