POL-AA: Ostalbkreis: E-Bike entwendet - Unfallflucht - Mit Laser geblendet - Sonstiges

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Auf einem Parkplatz in der Gartenstraße wurde am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 19:10 Uhr ein dort geparkter Audi beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 zu melden. Crailsheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt Am ...

