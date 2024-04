Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mülltonnen in Brand gesteckt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Brennende Mülltonnen

Die örtliche Feuerwehr musste am Donnerstagabend gleich zwei Mal wegen brennenden Mülltonnen zu Löscheinsätzen ausrücken. Gegen 21.15 Uhr war ein brennender Mülleimer im Hinterhof eines Wohngebäudes bemerkt worden. Etwa 20 Minuten später wurde ein gelber Plastikcontainer brennend in der Wagner Straße beim Gebäude eines Seniorenzentrums festgestellt. Die Schäden blieben bei den Vorfällen gering, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr von Fellbach und Schmiden war jeweils mit 9 Mann im Einsatz.

Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Unmittelbar in Tatortnähe wurden zwei jugendliche Tatverdächtige am Donnerstagabend festgestellt und vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte sie wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es wird auch geprüft, ob zurückliegende ähnlich gelagerte Branddelikte in Zusammenhang stehen könnten.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Rehaldenweg ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz bei der Philip-Palm Sporthalle gegen einen Pkw Hyundai und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei konnte vom Auto des Unfallverursachers abgebrochene Fahrzeugteile sicherstellen und hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallflucht aufgenommen. Weitere Hinweise werden unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell