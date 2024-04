POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (19.04.2024), 14 Uhr, und Sonntagnachmittag (21.04.2024), 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Goethestraße abgestellten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ebenfalls am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Pfalzgrafenstraße abgestellter Ford Galaxy beschädigt. Der ...

mehr