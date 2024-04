POL-PPRP: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Sonntag (21.04.2024), zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Pfalzgrafenstraße ein und entwendeten mehrere Artikel aus der Auslage. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

