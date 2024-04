Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall in Wohnung, Täter flüchtig - Nachtragsmeldung

Wissen (ots)

Wie bereits mit der Erstmeldung von 11:42 Uhr berichtet, kam es am heutigen Donnerstag, 18.04.2024, gegen 09:45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein männlicher Einzeltäter Zugang zu der Wohnung der 80-jährigen Geschädigten und bedrohte diese mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und erlangte unter anderem eine EC-Karte samt PIN. Anschließend flüchtete der Täter. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt.

Mit der geraubten EC-Karte begab sich der Täter unmittelbar nach der Tat in die nahegelegene Filiale der Westerwaldbank, ebenfalls in der Rathausstraße, und hob damit Bargeld ab. Anschließend setzte der Täter seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei Wissen sowie der Polizei- und Kriminalinspektion Betzdorf konnte der Täter nicht ergriffen werden.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Täter vor der Tat im Bereich des NORMA-Marktes aufgehalten hat. Nach der Tat ist der Täter im Außenbereich des Bahnhofs gesehen worden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Korpulente Statur

- ca. 50-70 Jahre alt

- ca. 170 bis 180 cm groß

Der Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle (Jogging-)Hose und graue Sneaker mit heller Sohle. Während der Tat war er mit einem schwarzen Schal oder einem ähnlichen Kleidungsstück im Gesicht maskiert. Zudem hatte der Täter eine helle Stofftasche oder Plastiktüte dabei.

Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich telefonisch unter 02741 926-0 oder per Mail unter kibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell