POL-PDWIL: Randalierer beschäftigt die Polizei mehrfach am Tag und belästigt Passanten

Daun (ots) - Im Zeitraum 06.11.2023 bis 07.11.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter auf den Schulhof des Geschwister-Schol-Gymnasiums in Daun und beschmierten hier an mehreren Stellen die Fenster, Türen, Abfallcontainer, Basketballkörbe und die Hauswand mit Graffiti. Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

