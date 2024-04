Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gschwend - Rotenhar: Mit Motorrad gestürzt

Am Samstag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Kreisstraße 3330 zwischen Rotenhar und Schönberg mit seinem Motorrad BMW. Kurz vor dem Ortseingang Rotenhar bremste der 22-Jährige in einer Kurve und verlor anschließend die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und an der Böschung zu Fall. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Unterschneidheim: Mit Fahrrad gestürzt

Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Straße Ziegelhütte, im Bereich der Sportanlagen, mit seinem Fahrrad. In einer leichten Senke geriet der 35-Jährige in den rechten Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrrad. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

