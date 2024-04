POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots) - Gem. Sulzbach an der Murr, B 14: Mit Motorrad gestürzt Am Samstag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die B 14 zwischen Sulzbach an der Murr und Berwinkel. Aufgrund von Unachtsamkeit verlor der 26-Jährige in der Blockhauskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 ...

