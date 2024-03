Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag (28.03) befuhr eine 32-jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrerin eines PKW gegen 11.45 Uhr die Bundesstraße 27 im Stadtgebiet Bad Hersfeld in Richtung Fulda. An der Kreuzung B 27 und B 62 wollte sie nach rechts in Richtung Niederaula abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein ihr nachfolgender 20-jähriger PKW-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammend, erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell