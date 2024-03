Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß - Unfall - Unfall mit verletzter Fußgängerin

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß

Bebra. Am Mittwoch (27.03.), gegen 10.30 Uhr, befuhr eine Mercedes-Kombi-Fahrerin aus Bebra die Martholzstraße in Richtung Göttinger Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand an der Einmündung in diese einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW-Kombi-Fahrer aus Bad Salzungen, welcher die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Gesamtschaden von circa 5.600 Euro.

Unfall

Bebra. Der Fahrzeugführer eines Lastzuges aus Wittmund befuhr am Mittwoch (27.03.), gegen 10.45 Uhr, die Rotenburger Straße in Richtung Innenstadt. Ein BMW-Fahrer aus Rotenburg fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich der Rotenburger Straße fuhr der Fahrzeugführer des Lastzuges nach momentanen Informationen aus unbekannten Gründen nach links über die Fahrbahnmitte und streifte den BMW. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Unfall mit verletzter Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.03.), gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf die Simon-Haune-Straße und hielt schließlich an der Bushaltestelle an der "Fröbelschule". Eine 60-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld überquerte währenddessen die Fahrbahn an dieser Stelle, um nach derzeitigen Erkenntnissen auf die andere Straßenseite zu gelangen. Als die Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

