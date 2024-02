Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in gewerbliches Gebäude - Versuchter Diebstahl von Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hauneck. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-SJ 78 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (05.02.). Im Tatzeittraum stand das Auto auf einem Parkplatz eines ehemaligen Lebensmittelmarktes in der Straße "Döllwiesen" in Unterhaun. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Gebäude

Alheim. Am Sonntag (04.02.), zwischen 15.10 Uhr und 15.35 Uhr, wurde ein gewerbliches Gebäude in der Straße "Zum Strebelsberg" in Heinebach zum Ziel von mindestens drei unbekannten Tätern. Die Einbrecher hebelten nach aktuellen Erkenntnissen an mehreren Türen und Fenstern und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob sie etwas entwendeten, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Pkw

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (05.02.), gegen 3.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Unter der Stiegel" im Ortsteil Hohe Luft einen roten Opel Corsa zu stehlen. Nach aktuellem Kenntnisstand öffnete der Unbekannte auf noch unklare Art und Weise eine Tür des Fahrzeugs und startete das Auto. Ein Zeuge beobachtete, wie der Motor des Pkw nach wenigen Metern jedoch wieder ausging und ein Mann mit weißer Jacke fußläufig flüchtete. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

