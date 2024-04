POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: E-Bikes nach Einbruch entwendet

Aalen (ots) - Schorndorf-Haubersbronn: Brennender Pferdeanhänger. Am späten Sonntagabend brannte ein Pferdetransportanhänger in Schorndorf An der Wieslauf. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Aktuell laufen Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe. Das Polizeirevier ...

mehr