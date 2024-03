Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Klingenmünster (ots)

Am 12.03.2024, um 10:30 Uhr, kam es in Klingenmünster zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw Dacia Logan befuhr die Weinstraße in Richtung Gleiszellen-Gleishorbach. An der Kreuzung in der Ortsmitte bog der 28-jährige Pkw-Fahrer nach links in Richtung Heuchelheim-Klingen ab und übersah hierbei eine auf der Weinstraße aus Richtung Gleiszellen-Gleishorbach kommende Radfahrerin. Die Radfahrerin stieß gegen die Beifahrerseite des Pkw und stürzte. Hierbei zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro.

