POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum Edenkoben

Edenkoben (ots)

Am 12.03.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr, wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L512/ Weinstraße in Höhe des Schulzentrums Edenkoben durchgeführt. Im Bereich der Tempo 30-Zone kam es zur Beanstandung von insgesamt 15 Fahrzeugen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Durch die eingesetzten Beamten wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugführers betrug 61 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180EUR, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Die Polizei weißt besonders darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr ist und sich der Schweregrad von Personen- und Sachschäden an der gefahrenen Geschwindigkeit orientiert.

