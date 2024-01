Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision im Gegenverkehr

Drei Personen schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Dienstag (2. Januar 2023) gegen 15:05 Uhr ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Gocher Straße ( B 67 ) zwischen dem Kreisverkehr an der Römerstraße und dem Josef-Rottmann-Weg ein Verkehrsunfall, durch den drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 27-jähriger Mann aus Kalkar befuhr die Gocher Straße in Richtung Kalkar, wo sein Hyundai an der oben genannten Unfallstelle mit dem Hyundai eines 65-jährigen Fahrers aus Uedem kollidierte, der die Gocher Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. In diesem Wagen befand sich eine 68-jährige Frau als Beifahrerin. Beide Personen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurden die 68-Jährige und der 27-Jährige zur stationären Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog den 65-Jährigen in eine Duisburger Klinik. Der polizeiliche Opferschutz benachrichtigte Angehörige der Schwerverletzten.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Einsatzkräfte stellten beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle auf der Gocher Straße war während der Unfallaufnahme bis 19:20 Uhr gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell