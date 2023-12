Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Mehren - Zeugen gesucht

Mehren (ots)

Der Geschädigte stellte seinen Pkw Skoda Superb auf dem Parkplatzgelände in der Nähe der St. Matthias Kirche in Mehren am Freitagabend, 15.12.2023, gegen 19:00 Uhr, ab. Als er am Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Einzig die Fondtür blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes könnte der oder die Verursacher(in) mit einem Anhänger beim Einparken/Wenden gegen den geparkten Pkw des Geschädigten gestoßen sein und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen können, bitte an die Polizei Daun unter 06592 96260

