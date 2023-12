Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Gerolstein - Zeugen gesucht

Gerolstein (ots)

Am Samtsagvormittag wurde der Polizei Daun eine Verkehrsunfallflucht in Gerolstein, Sarresdorfer Straße auf dem Parkplatz des dortigen KÜS bzw. Fressnapf mitgeteilt. Der Geschädigte parkte den Pkw Ford Focus im Zeitraum 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr unbeschädigt ab und musste anschließend einen Streifschaden am linken hinteren Radkasten/Stoßstangeneck feststellen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Der oder die Verursacher(in) des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen können, bitte an die Polizei Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260

