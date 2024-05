Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Schnellimbissrestaurant: Zwei Personen verletzt; Offenbar Gas und Bremse verwechselt: Autofahrer kollidiert mit Fahrzeugen auf Autohausgelände

Offenbach (ots)

1. Brand in Schnellimbissrestaurant: Zwei Personen verletzt - Offenbach

(lei) Dichter Rauch aus einem mehrgeschossigen Gebäude sorgte am Sonntagvormittag ab 10.20 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Frankfurter Straße. Vor Ort eingetroffen konnten die Rettungskräfte schnell lokalisieren, dass der Qualm von einem im Erdgeschoss ansässigem Dönerladen ausging, woraufhin die Feuerwehr das im Inneren lodernde Feuer bekämpfte und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindern konnte. Angrenzende Geschäfte und Wohnungen gerieten zwar nicht in Brand, waren jedoch von der starken Rauchentwicklung betroffen. Durch das Feuer zogen sich zwei Personen Rauchgasvergiftungen zu, weswegen sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus kamen. Die Brandursache ist noch weitgehend unklar und soll nun durch ausstehende Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort geklärt werden. Ausgangspunkt des Brandes könnte nach ersten Erkenntnissen eine Fritteuse in der Küche des Schnellimbissrestaurants gewesen sein. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 300.000 Euro beziffert.

2. Offenbar Gas und Bremse verwechselt: Autofahrer kollidiert mit Fahrzeugen auf Autohausgelände - Offenbach

(lei) Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag bei einem missglücktem Fahrmanöver in der Hartmannstraße angerichtet. Dort war der 38-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Kia zunächst auf einem Discounter-Parkplatz unterwegs, als er nach eigener Aussage dann wohl Gas und Bremse verwechselte. Die Folge: Der Wagen durchbrach ein Gebüsch und einen Metallzaun, überquerte einen kleinen Graben zu einem angrenzenden Autohaus und kollidierte auf dem dortigen Parkplatz mit zwei abgestellten Autos. Diese und der Wagen des Offenbachers wurden dabei erheblich beschädigt. Er selbst überstand den Vorfall unverletzt und kam offensichtlich mit einem gehörigen Schrecken davon. Die Polizei sucht dennoch Zeugen, die Angaben zum Fahrmanöver des schwarzen Kia vor dem Crash machen können und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Offenbach, 27.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

