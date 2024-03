Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe unterwegs - behalten Sie Ihre Wertsache im Auge!

Bild-Infos

Download

Neuss / Grevenbroich / Jüchen (ots)

Mit der Buslinie 749 zwischen Landestheater und Kapitelstraße war eine 74-jährige Neusserin unterwegs, als sie merkte, dass ihr Mobiltelefon entwendet worden war. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte am Donnerstag (29.2.), zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr, das Handy aus ihrer Jackentasche entwendet. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 76-jährige Frau aus Grevenbroich war am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr in einem Discounter auf der Stadionstraße in Kapellen einkaufen, als sie den offenstehenden Reißverschluss ihrer Handtasche bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte das Portemonnaie der Frau entwendet.

Am selben Tag, gegen 15:30 Uhr, bemerkt eine 37-Jährige aus Grevenbroich, dass ebenfalls ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Aufgefallen ist ihr der Diebstahl, als sie in einer Buchhandlung auf der Kölner Straße in Grevenbroich zahlen wollte. Die vorher geschlossene Tasche habe sich auf der Ablage ihres Kinderwagens befunden.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr, war eine 67-jährige Jüchenerin in einem Discounter auf der Gierather Straße unterwegs, als ihr an der Kasse der Verlust ihres Portemonnaies auffiel. Die Geldbörse war in ihrem Rucksack verstaut, der allerdings geschlossen gewesen sei.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei informiert:

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz größter Vorsicht (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell