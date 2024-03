Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz Verkehr in Dormagen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (29.02.), im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Kreis-Neuss einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Bürger-Schützen-Allee in Dormagen durch. Besonderes Augenmerk legten die Polizisten im Rahmen der gezielten Verkehrskontrollen auf die Ladungssicherung von Schwerlastfahrzeugen.

Insgesamt wurden 43 Fahrzeuge, darunter 39 Lkw, kontrolliert. In 13 Fällen stellten die Beamten Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt, weil es die Voraussetzungen an ein verkehrssicheres Fahrzeug nicht erfüllte. Neben dem Fahrzeugzustand wurden natürlich auch die Fahrzeugführer auf ihre Eignung, ihr Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen, überprüft. Während ein Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt war und ein Verwarngeld zahlte, musste ein junger Mann die Beamten zu einer Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 11:20 Uhr wurde der 31- jähriger Dormagener mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, die sich infolge eines freiwilligen Drogenvortests erhärteten. In seinem Kofferraum fanden die Beamten dann noch eine Plastiktüte, in der sich u.a. Cannabis befand. Die Drogen wurden sichergestellt. Der Dormagener konnte die Polizeiwache zwar im Anschluss an die Blutprobenentnahme wieder verlassen, allerdings wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss erwartet den Mann nun auch ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Die Polizei wird Kontrollen dieser Art auch weiterhin im gesamten Kreisgebiet fortführen. Dabei ist nicht das Verhängen einer größtmöglichen Anzahl von Strafzetteln das Ziel der Beamten, sondern die Teilnahme am Straßenverkehr sicherer zu gestalten und die Häufigkeit von Verkehrsunfällen und deren oftmals schwerwiegenden Folgen zu reduzieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell