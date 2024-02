Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grauer Multivan entwendet

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Auf einen grauen VW Multivan haben es Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (27.2.), gegen 19:00 Uhr, und Mittwoch (28.02.), gegen 08:15 Uhr, abgesehen. Das Fahrzeug, das auf der Breslauer Straße im Stadtteil Holzbüttgen geparkt war, wurde während dieses Zeitraums entwendet. Das amtliche Kennzeichen des Kfz lautet NE-TK2013, an der Heckscheibe befand sich zum Zeitpunkt der Entwendung eine Sonnenfolie, auch an den hinteren Fenstern war eine Verdunkelung mittels Pappe angebracht. Die Rückbank wurde von den Eigentümern herausgenommen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen, wer Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell