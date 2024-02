Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision im Kreuzungsbereich

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (27.02.) kam es um circa 05:30 Uhr zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der L142 / Unterdorf.

Ein 43-jähriger Grevenbroicher befuhr die Straße Unterdorf aus Neukirchen-Mitte kommend. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts auf die L142 abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches einen Lkw überholte. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 28-jähriger Neusser, welcher auf der L142 in Richtung Hülchrath unterwegs war und nach ersten Erkenntnissen in Höhe des Kreuzungsbereiches zum Überholen ansetzte. Der Neusser konnte dabei dem 43-jährigen Grevenbroicher nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei prallte das Fahrzeug des Neussers gegen den LKW, wobei dieser am Heck beschädigt wurde.

Für die Unfallaufnahme war die L142 / Unterdorf im gesamten Kreuzungsbereich vollgesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Neusser wird schwerverletzt und der Grevenbroicher leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell