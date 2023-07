Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermisstensuche in Vallendar - 39-Jährige wohlbehalten angetroffen

Bendorf (ots)

In den Abend-/Nachtstunden des 12.07.2023 kam es zu einer großangelegten Vermisstensuche der Polizei Bendorf im Bereich Vallendar. Hierbei wurde nach einer 39-jährigen Frau aus Vallendar gesucht, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden sollte. Unter Einbindung der Feuerwehr Vallendar, der Rettungshundestaffel, des Polizeihubschraubers, der Wasserschutzpolizei und der Bundespolizei konnte die 39-Jährige gegen 23:35 Uhr wohlbehalten auf der Niederwerther Brücke angetroffen werden. Die 39-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell