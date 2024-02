Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Tatverdächtige und Zeugen nach Körperverletzung

Neuss (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen und die Tatverdächtigen einer Körperverletzung vom Montag (26.02.).

Nach ersten Erkenntnissen traf sich das 15-jährige Opfer mit einer Gruppe von etwa 15 Personen gegen 18:00 Uhr im Bereich der Haltestelle Niedertor. Bei diesem Treffen kam es zu Streitigkeiten zwischen den Anwesenden und dem 15-Jährigen wurde mehrfach mit "Backpfeifen" ins Gesicht geschlagen. Nachdem die Täter von dem Jungen abließen, entfernte sich dieser und stieg an der Haltestelle in die Buslinie 854 in Richtung Vogelsang. Vier bis fünf Personen folgten dem Jungen und stiegen ebenfalls in den Bus. Hier schlugen abermals zwei Personen aus der Gruppe auf das Opfer ein. Dieser wurde am Kopf und den Schultern getroffen.

Er wurde durch die Schläge verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Die Täter verließen am Hauptbahnhof den Bus.

Hinweise zur Beschreibung der einzelnen Gruppenmitglieder, vermutlich ebenfalls Jugendliche, liegen zurzeit nicht vor.

Daher suchen die Ermittler Zeugen, die diese Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Ebenso sind die Hintergründe der Tat Gegenstand der Ermittlungen.

Unter der 02131 3000 nimmt die Polizei diese Hinweise entgegen.

Ebenso können Bürgerinnen und Bürger unter dieser Telefonnummer jederzeit Hinweise und verdächtige Beobachtungen auch in anderen Sachverhalten der Polizei mitteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell