Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebesgut bei Anzeigenerstattung wiedererkannt

Neuss (ots)

Am Dienstag (26.02.), zwischen 17:30 und 19:15 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Autos auf der Annemarie-Renger-Straße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendet wurden eine Jacke sowie ein Rucksack.

Als die Halterin des Fahrzeugs diesbezüglich auf einer Polizeiwache Anzeige erstattete, erkannte sie ihr Eigentum bzw. das ihres Sohnes an einem Mann, der sich ebenfalls im Wartebereich der Polizeiwache aufhielt, wieder. Der 36- Jährige, der ebenfalls die Wache aufgrund einer Anzeigenerstattung aufgesucht hatte, trug die Jacke, aus der das Etikett mit Initialen ihres Sohnes herausgerissen war und er hatte auch dessen Rucksack dabei. Die 40- jährige Neusserin informierte die Beamten, die die Jacke und den Rucksack an sie übergaben und den 36- Jährigen mit den Vorwürfen konfrontierten. Dieser gab lediglich an, die Sachen käuflich erworben zu haben. Ob er die Jacke und den Rucksack jemandem abgekauft hat oder er selbst den Pkw der Anzeigenerstatterin gewaltsam öffnete und die Gegenstände stahl, ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell