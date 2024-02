POL-NE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Dormagen (ots) - In Dormagen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Pkw aufgebrochen. In der Zeit zwischen Sonntag (25.2.), 19:00 Uhr, und Montag (26.2.), 09:50 Uhr, wurde das Dreiecksfenster eines auf der Robert-Koch-Straße geparkten Wagens eingeschlagen. Das Auto wurde durchwühlt und ein Rucksack entwendet. Im gleichen Zeitraum kam es auf der Dürerstraße in Dormagen-Horrem zu einem Pkw-Aufbruch. Auch hier wurde die ...

