Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnwagen und mehrere Autos aufgebrochen

Dormagen (ots)

In Dormagen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Pkw aufgebrochen.

In der Zeit zwischen Sonntag (25.2.), 19:00 Uhr, und Montag (26.2.), 09:50 Uhr, wurde das Dreiecksfenster eines auf der Robert-Koch-Straße geparkten Wagens eingeschlagen. Das Auto wurde durchwühlt und ein Rucksack entwendet.

Im gleichen Zeitraum kam es auf der Dürerstraße in Dormagen-Horrem zu einem Pkw-Aufbruch. Auch hier wurde die Dreiecksscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Auf der Rembrandtstraße, ebenfalls in Horrem, wurden im Zeitraum von Samstag (24.2.), 12 Uhr, und Montag (26.2.), 08:00 Uhr, zwei Pkw durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Ein weiteres auf der gleichen Straße geparktes Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Sonntag (18.2.), 22:00 Uhr, und Montag (26.2.), 08:00 Uhr, an der Heckscheibe beschädigt. Unbekannte verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Entwendet wurde in allen Fällen nach ersten Erkenntnissen nichts.

Ein zwischen Freitag (23.2.), 16:00 Uhr, und Montag gegen 12:00 Uhr auf der Liebermannstraße im Ortsteil Horrem geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. In diesem Fall wurde das Verdeck aufgeschlitzt und der Innenraum durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei einem auf der Zonser Straße in Dormagen-Horrem abgestellten Wohnwagen wurde in der Zeit zwischen Sonntag (25.2.), 14:00 Uhr, und Montag gegen 13:30 Uhr, die Heckscheibe eingeschlagen. Unbekannte durchwühlten Schränke im Inneren, ob etwas entwendet wurde, wird ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell