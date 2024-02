POL-NE: Autodiebe stehlen blauen Audi Q8 in Strümp

Neuss (ots) - In der Nacht von Donnerstag (22.02.), 21:00 Uhr, auf Freitag (23.02.), 07:15 Uhr, wurde in Neuss auf der Einsteinstraße ein Auto gestohlen. Der schwarze Lexus in Sportausführung, mit dem amtlichen Kennzeichen D-GF138, stand am Fahrbahnrand geparkt. Auffällig sind die rote Lederinnenausstattung sowie Beschädigungen am linken vorderen Radkasten. In der Straße konnten im oben genannten Zeitraum zwei ...

mehr