Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrerin stürzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitag (23.02.), gegen 11 Uhr, kam es auf der Kaarster Straße im Bereich der Kreuzung "Kaarster Straße / Gladbacher Straße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29- jährige Frau aus Neuss leicht verletzt wurde. Ein beigefarbener Pkw hatte die Kaarster Straße in Fahrtrichtung Venloer Straße befahren und kam an einer Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die mit ihrem Roller dahinterfahrende Neusserin führte nach ersten Erkenntnissen eine Vollbremsung durch, wodurch sie zwar ein Auffahren auf den Pkw verhindern konnte, allerdings verlor sie die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stürzte. In Folge des Sturzes verletzte sich die Frau leicht und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrzeugführer des beigefarbenen Autos, circa 50 Jahre alt und 175 cm groß, führte seine Fahrt in Richtung der Venloer Straße fort, nachdem er sich kurzzeitig zu der verunfallten Neusserin begeben hatte. Er trug kurzes, dunkles Haar und war dunkel bekleidet.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers oder sein Fahrzeug geben können oder den Unfall selber wahrnahmen, werden ebenso gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, wie der Unfallbeteiligte selbst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell